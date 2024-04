Hesterine de Reus nieuwe trainer Ajax Vrouwen

De Reus (62) heeft bijna twintig jaar ervaring als coach. Na Vera Pauw haalde ze als tweede vrouw in Nederland het diploma Coach Betaald Voetbal.

Haar carrière begon bij de jeugdelftallen van de KNVB. Daarna werd ze coach van Jordanië, PSV en tot en met 2014 bij het Australisch elftal. Op dit moment werkt De Reus bij de FIFA en UEFA als 'technisch expert'.

'Ervaring'

"Hesterine is een toegewijde coach met veel expertise", omschrijft teammanager Daphne Koster haar op de website van Ajax. "Door haar uitgebreide ervaring heeft ze een groot netwerk opgebouwd en kent ze het landschap van het vrouwenvoetbal zeer goed, iets wat ongetwijfeld ook van waarde gaat zijn in haar functie bij Ajax."

"Het voelt fantastisch om deze mooie uitdaging aan te gaan", zegt De Reus zelf tegenover de clubkanalen. "Het voetbal in mijn eigen land, en met name het vrouwenvoetbal, ligt me dicht aan het hart. Daarnaast is Ajax een mooie club die duidelijk stappen vooruit wil maken. Ik kijk ernaar uit een bijdrage te leveren aan het versterken van de vrouwentak en natuurlijk het team op een nog hoger niveau te laten spelen."

Het contract dat De Reus heeft getekend loopt tot medio 2026.