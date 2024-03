Champions League avontuur voorbij voor Ajax Vrouwen: "We zijn vooral trots"

Op een wonder werd gehoopt, maar de Ajax Vrouwen konden in een kansrijk duel geen overwinning boeken op Chelsea. Op Stamford Bridge in Londen werd het 1-1. Ajax is na een knap avontuur klaar in Europa.

Na afloop is verdediger Kay-Lee De Sanders vooral trots. "Toen ik werd gewisseld zat ik daar en toen merkte ik dat ik een beetje waterige oog kreeg, omdat het besef kwam dat niet meer ging lukken", geeft ze aan. "Maar ook vooral het besef dat het zo'n mooi avontuur was. Het is klaar, maar we mogen zo trots zijn."

Het onmogelijke mogelijk maken, daar kwamen de Ajax Vrouwen voor. In de eigen Johan Cruijff Arena verloren de Ajax Vrouwen kansloos van een oppermachtig Chelsea. De 3-0 nederlaag wegpoetsen in Londen, daar bleek het elftal vanavond uiteindelijk niet toe in staat.

Was Ajax dan opnieuw kansloos? Verre van. Er waren kansen op een vroege openingstreffer, ook voor Ajax. De eerste was voor aanvoerder Sherida Spitse, die net over kopte. Het elftal van coach Suzanne Bakker zocht de aanval en ging vanaf de start op zoek naar een doelpunt. Na een kwartier spelen draaide Romée Leuchter zich knap vrij en zag haar inzet net naast gaan. Twee minuten later ontsnapte de thuisploeg opnieuw toen keeper Musovic de bal tegen Tiny Hoekstra aanschoot, die vervolgens via de buitenkant van de paal naast rolde.

Op achterstand

Een levensgevaarlijke aanval van Chelsea leek de openingstreffer in te luiden, maar linksbuiten Guro Reiten plaatste de bal net naast. In minuut 33 kwam de voorsprong voor de thuisploeg er alsnog toen Reiten spits Ramirez door het midden wegstuurde. Die schoof hem beheerst langs Regina van Eijk en hiermee vervloog de hoop op ‘het wonder van Londen’. Ajax moest vijf doelpunten maken voor verlenging en Chelsea ging dat aantal simpelweg niet weggeven.

Aandringen beloond

Ondanks dat de volgende ronde definitief uit zicht was bleef Ajax, zonder de geschorste Lily Yohannes, de aanval zoeken. Dat leverde vlak voor rust nog een kans op voor Leuchter. Ook na rust kwam de eerste kans van haar schoen, maar haar inzet mistte kracht. Dat Ajax op zoek bleef gaan werd beloond en plots was daar de gelijkmaker. Na een goede steekpass van Tiny Hoekstra kwam Chasity Grant in de 65e minuut een-op-een met de keeper Musovic. Laatstgenoemde kon de inzet, die houdbaar leek, niet keren.

In het laatste half uur was het Ajax dat de meeste aanspraak maakte op de winst. Opnieuw was Leuchter dicht bij, nadat ze haar directe tegenstander uitkapte en in de verre hoek probeerde raak te schieten. Het matige optreden bij de gelijkmaker maakte keeper Musovic hier goed met een knappe redding. Dat herhaalde ze drie minuten voor het einde toen invaller Danique Tolhoek de bal naar de rechterbovenhoek krulde.

Eervol

Ajax revancheerde zich, ondanks dat het nu uitgeschakeld is in Europa, voor de nederlaag die het in eigen huis leed. Na afloop was de conclusie dat de kampioen van Engeland duidelijk een maatje te groot was en hoewel de thuisploeg vandaag weliswaar niet tot het uiterste hoefde te gaan, creëerde Ajax de meeste kansen.

Hiermee eindigde het Europese avontuur eervol, zeker omdat de campagne uiteindelijk verrassend succesvol was. Vooraf hadden kenners weinig vertrouwen in resultaat, want de loting was zwaar. In een poule met PSG, Bayern München en AS Roma vocht Ajax zich knap naar een tweede plaats en hiermee dwongen ze een plek af in de kwartfinales. Daar eindigde het voor de Ajax Vrouwen.