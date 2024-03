Ajax Vrouwen in grote problemen door nederlaag tegen Chelsea in kwartfinale Champions League

Een recordaantal van bijna 36.000 toeschouwers zag vanavond hoe Chelsea relatief gemakkelijk de Ajax Vrouwen versloeg met 0-3. De kampioen van Engeland was te sterk en voorkwam dat Ajax opnieuw kon stunten in de Champions League. De return van de kwartfinale volgende week in Londen lijkt alleen nog een formaliteit.

AT5

Nog nooit werden in Nederland zoveel tickets verkocht voor een wedstrijd in het vrouwenvoetbal als vanavond. Vooraf was de club uit Londen topfavoriet. De afgelopen vier jaar mochten zij zichzelf al kampioen van Engeland noemen, dat wordt gezien als de sterkste competitie ter wereld. Ajax moest het vanavond doen zonder aanvoerder Sherida Spitse, die ontbrak vanwege een schorsing. Zowel bondscoach Andries Jonker van het Nederlands Elftal als Serina Wiegman van de Engelsen zagen hoe Ajax de eerste echte kans van de wedstrijd kreeg. In de zesde minuut belandde een bal van Romée Leuchter na een veelbelovende aanval op de paal. Maar al na iets langer dan een kwartier ging het mis in de Ajax-defensie en kwamen de Amsterdammers ongelukkig op achterstand door een goal van Chelsea-ster Lauren James. Net voor rust ontsnapte Ajax aan een 0-2 achterstand omdat de goal van Guro Reiten werd afgekeurd vanwege hands. Lang kon Ajax daar niet van genieten, twee minuten daarna maakte Sjoeke Nüsken er van dichtbij alsnog 0-2 van.

Weinig kansen In de tweede helft kreeg het jonge team van Ajax nauwelijks kansen en ging Chelsea op jacht naar de 0-3. Het team van topcoach Emma Hayes kwam een aantal keer gevaarlijk dichtbij het doel van Ajax. Pas in de slotfase kopte Nüsken haar tweede van de avond binnen. De return in Londen is op 27 maart op Stamford Bridge. Het 16-jarige Ajax-talent Lily Yohannes is er dan niet bij, zij kreeg vanavond een gele kaart en is geschorst.