Britse fans vol vertrouwen voor kraker tegen Ajax Vrouwen: "Wij zijn Chelsea, wij zijn de beste"

In Amsterdam kent iedereen de volgende woorden: wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Maar ook in Engeland kennen ze deze leus maar al te goed. "Nou, wij zeggen: wij zijn Chelsea, wij zijn de beste ", vertelt een lachende Chelsea-fan. De overgevlogen supporters hebben veel vertrouwen in in club. "We hebben genoeg in huis om jullie te verslaan", aldus een fan.

Recordaantal kaarten verkocht

Voor de wedstrijd zijn meer dan 34.000 kaarten verkocht. Dat is een record; nog nooit trok een vrouwenwedstrijd zo veel bezoekers. Dat merkt ook de sjaaltjesverkoper bij de Johan Cruijff Arena. "In het begin was het wat stroef, maar het begint nu echt te lopen", vertelt hij blij. Volgende week woensdag reizen de Ajax Vrouwen naar London voor de return.