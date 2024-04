Zuid nl Duizenden elektriciteitshuisjes moeten er worden gebouwd, maar 'niet voor de deur graag'

De aankomende jaren moeten er in het 'hoogste scenario' voor 2050 ongeveer 2600 transformatorhuisjes bij komen in de stad. Zo moet er volgende week dinsdag een zogenoemde 'peperbus' worden gebouwd op de Apollolaan in Zuid, maar daar stuiten Liander en de gemeente op verzet van de buurt. "Hij wordt vijf meter hoog!"

Aan een picknicktafel hebben zich vijf buurtbewoners verzameld. Ze willen absoluut niet dat er op de stoep, voor hun deur, een transformatorhuisje komt. En nee, het is ook niet een klein elektriciteitshuisje. Het wordt een ouderwetse peperbus van vijf meter hoog. "Dan komt 'ie ongeveer tot de reling van het balkon", wijst buurtbewoner Jos Besselaar aan. Hij zal schuin tegen het huisje aan kijken.

AT5

Het lijkt bijna een déjà vu. In 2021 hadden zich ook buurtbewoners verzameld aan een picknicktafel uit protest tegen een transformatorhuis, om de hoek van de Apollolaan, in de Breughelstraat. Dat protest was succesvol, maar het elektriciteitshuisje dat niet in de Breughelstraat komt, komt er nu op de Apollolaan. Energiedoelstelling Paul van Engelen van Liander legt uit dat de huisjes nodig zijn om de klimaat- en energiedoelstellingen van Amsterdam de halen. Liander heeft een aantal scenario's uitgedacht. "In het hoogste scenario moeten er ongeveer 2600 transformatorhuisjes bij zijn gebouwd in 2050", zegt Van Engelen. Of dat uiteindelijk echt nodig zal zijn en of het haalbaar is, zal moeten blijken. "We bouwen nu tachtig tot honderd huisjes per jaar, maar dat tempo moet wel omhoog.'

AT5