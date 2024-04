"Bestuursraad Ajax vraagt om terugkeer Alex Kroes"

De Bestuursraad van Ajax, die ongeveer driekwart van de aandelen van de club heeft, heeft vanavond in een brief aan de leden gevraagd om de terugkeer van Alex Kroes als directeur. Dat meldt De Telegraaf . Ook de AFCA Supportersclub pleit vanavond voor terugkeer.

In de vanavond verstuurde brief staat volgens de krant onder meer: "De Bestuursraad is zich zeer zeker bewust van de bestuurlijke regels en de complexiteit aangezien Ajax een beursgenoteerde onderneming is. Toch gelooft zij dat een heroverweging mogelijk is welke kan leiden tot een terugkeer van Alex Kroes bij Ajax in welke vorm en onder welke voorwaarden dan ook."

Niet wachten

Aan de Raad van Commissarissen zou door de Bestuursraad zijn gevraagd om komende week al te kijken naar de mogelijkheden voor terugkeer van Kroes. Er vindt op 21 mei ook een Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders (BAVA) plaats waar hier waarschijnlijk over gesproken wordt, maar daar wil de Bestuursraad niet op wachten.

De AFCA Supportersclub schrijft vanavond in een bericht op Facebook ook dat Kroes moet blijven. De supporters zeggen zich te storen aan de snelheid, de stelligheid en de wijze waarop Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax, aangaf dat ontslag de enige optie was.