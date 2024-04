Vijf jaar celstraf voor woningoverval: "We willen geld, anders gaat je kop eraf"

Een 57-jarige man is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, omdat hij in december 2023 in Zuidoost een 71-jarige vrouw op gewelddadige wijze heeft overvallen. De vrouw moest via internetbankieren geld overmaken. "Anders gaat je kop eraf, of de kop van je hond."

De vrouw heeft urenlang opgesloten gezeten in haar woning. Ze moest op een stoel gaan zitten met haar gezicht tegen de muur en ook een fleecedeken werd enige tijd over haar hoofd geplaatst. Ook heeft de man gedreigd om haar hond om te vermoorden. Deze hond heeft hij uiteindelijk in een zak meegenomen. Ze zou het dier pas terugkrijgen als ze de maandag erop 15.000 euro over het balkon zou gooien. In plaats daarvan belde ze de politie.

Om het huis van de vrouw binnen te komen deed de man zich voor als pakketbezorger. Hij legde een pakketje voor haar deur en toen het slachtoffer haar voordeur openmaakte, rende hij naar haar toe en duwde haar op de grond. Vervolgens heeft hij haar polsen en enkels met tape vastgemaakt en haar aan haar voeten naar de keuken gesleept. "We willen geld. Anders gaat je kop eraf, of de kop van je hond", heeft hij geroepen.

Hoewel het de overvallers niet is gelukt om geld te stelen van de vrouw heeft ze nog steeds elke dag te maken met de gevolgen. Haar gevoel van veiligheid is ernstig aangetast. "De rechtbank rekent dit de verdachte aan", valt te lezen in het verslag.

Uit het strafblad van verdachte blijkt dat hij al sinds 1986 in aanraking is gekomen met politie en justitie en dat hij onder andere in 2005 is veroordeeld voor diefstal en bedreiging en in 2007 voor diefstal, ook met geweld.

De verdediging van de man vindt juist dat de straf gematigd moet worden. "Het gaat hier niet om een goed georganiseerde overval, maar om een klunzig uitgevoerde actie", is het standpunt van de advocaat van de man. Het zou volgens de advocaat dan ook gaan om een zogenoemde 'atypische woningoverval', omdat de man en het slachtoffer gedurende de dag ‘gewoon’ met elkaar om zijn gegaan. Zo hebben ze samen gegeten, over koetjes en kalfjes gepraat en heeft de man de plas van de hond opgeruimd.

Straf

Voor een woningoverval met geweld is het uitgangspunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. De opvatting van verdediging dat sprake is van een atypische woningoverval, deelt de rechter niet. Hoewel de man op sommige momenten niet agressief richting de vrouw is geweest en zelfs enigszins zorgzaam. Hij was hoe dan ook een constante dreiging voor haar.

Alles bij elkaar opgeteld vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar passend, met aftrek van de duur van het voorarrest.