Man in Leiden opgepakt voor woningoverval na verkoopafspraak in Czaar Peterstraat

De politie heeft gisteren een 25-jarige man uit Leiden aangehouden die verdacht wordt van een woningoverval in de Czaar Peterstraat in het centrum. De man zou met zijn slachtoffer via internet een verkoopafspraak hebben gemaakt. Het slachtoffer raakte daarbij gewond.

De overvaller zou zich bij het incident hebben voorgedaan als koper.Toen hij eenmaal binnen was, mishandeld hij het slachtoffer, die hij daarnaast bedreigde met een vuurwapen. De overvaller sloeg daarna op de vlucht, met de spullen waarvoor hij een verkoopafspraak maakte bij zich.

Aanhouding

Toen de politie bij de woning aankwam, was de vermoedelijke dader nergens meer te bekennen. Na onderzoek van de recherche werd er later op de dag in Leiden alsnog een verdachte aangehouden. De verdachte zit op dit moment nog vast in afwachting van het verhoor.

Het slachtoffer raakte bij de overval gewond en is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.