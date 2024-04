De Spot: Stanley tekent karikaturen op de Albert Cuyp

Stanley Heinze is bijna dagelijks als karikaturist op de Albert Cuypmarkt te vinden. Volgens Stanley was hij als kind net als Mozart. Die kon op zijn vijfde piano spelen, Stanley kon naar eigen zeggen toen al tekenen als de beste.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

We spreken Stanley terwijl hij vliegensvlug een karikatuur tekent, want zo snel en goed een karikatuur tekenen doen weinig mensen. "Het kost twee of drie minuten per persoon", vertelt hij tegen een toerist. "Het eindresultaat kun je sturen naar je schoonvader of schoonmoeder."

Mensen die zich laten natekenen moeten wel zelfspot hebben, zegt hij. Toch vragen sommige klanten wel of hij ervoor kan zorgen dat ze er jonger uit zien. Ook vragen vrouwen hem vaak niet te overdrijven met de karikaturen.

Vroeger zat hij bij Magna Plaza, maar nu al een paar jaar op de markt. "Hier heb je lekker contact."

De rubriek 'De Spot' is onderdeel van het AT5-programma Damsko. Bekijk hier de volledige aflevering.