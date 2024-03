De Spot: Sonny wil Surinamers de ogen openen met zijn online content

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Ik maak content om eventjes de andere kant op te wijzen", vertelt Sonny. En dat terwijl hij van huis uit eigenlijk een heel ander beroep heeft, namelijk elektricien. Maar tijdens de coronapandemie ontdekte Parris het content maken en nu zit hij beter in zijn vel als vragensteller. Hij ageerde toen ook tegen de beperkingen die overheden burgers oplegden.

En dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Meerdere keren heeft hij een waarschuwing gekregen van YouTube met de mededeling dat zijn video's mogelijk misinformatie bevatten.

Volgers

Toch heeft hij inmiddels al 4500 volgers op zijn YouTube-kanaal en dat is voor hem de belangrijkste reden om ermee door te gaan. "Als ik drie of vier abonnees had gehad dan was ik ermee gekapt, want dan luistert niemand. Maar ik heb er meer dan 4500. In m'n eentje."

De Spot is een rubriek uit de serie Damsko. Alle afleveringen zijn hier te vinden.