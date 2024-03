Damsko aflevering 29: God & twijfels

Van het ontvangen van een evangelische missie van God zelf, tot een existentiële crisis. Het overkomt Rob van Delden allemaal in deze speciale aflevering van Damsko, die volledig in het teken staat van de laatste aflevering van zijn miniserie 'Kronieken van Rob'.

In de afgelopen zeven weken leerden we de excentrieke Rob kennen als een man met een bizar verleden vol trauma’s. Deze aflevering is het slotstuk in een serie van acht afleveringen. Rob bekent na zijn gevechten met de duivel ook een reis te hebben gemaakt naar de hemel. Hij zou daar God en Jezus hebben ontmoet. Na het ontvangen van een evangelische missie - hij wil graag daklozen en verslaafden gaan helpen - zaaien artsen twijfel bij Rob. Is wat hij heeft meegemaakt wel op waarheid berust, of waren het slechts hallucinaties?

