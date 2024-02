Damsko aflevering 26: the King & de annexatie

Er worden de nodige risico's genomen in de nieuwste aflevering van Damsko. Of het nu gaat om een drugsdeal in West, het illegaal annexeren van een land of het provisorisch monteren van een kinderstoeltje op een fiets.

Maar eerst reist De Spot af naar Harry. Hij heeft naar eigen zeggen een gezonde fascinatie voor Elvis. Hij is zelfs bezig met een boek over een reis die hij maakte door het zuiden van de VS, met onder andere Elvis in de hoofdrol.

In de miniserie ‘Kronieken van Rob’ neemt Rob ons mee naar West, waar hij ooit de dood in de ogen keek tijdens een fout gelopen drugsdeal. Balanceren op het randje van leven en dood is iets dat Rob vaker deed in zijn leven.