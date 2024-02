Damsko aflevering 24: voetverzorging & lege blikjes

Pleitbezorgers krijgen ruim baan in aflevering 24 van Damsko. De een wil mensen aansporen beter voor hun voeten te zorgen, de ander wil dat we nadenken over hoe we omgaan met ons afval.

In de miniserie ‘Kronieken van Rob’ gaan we samen met Rob naar de Casa Rosso, waar hij 20 jaar live seksshows heeft gegeven. Samen met zijn toenmalige vriendin deed hij dat, en het leverde een aardig zakcentje op. Terwijl andere performers vaak last hadden van faalangst, was Rob een natuurtalent. Hij kon het zich tijdens de show zelfs permitteren te kletsen met mensen in het publiek.

In de spot staat deze keer medisch pedicure Liesbeth Visser. Zij is, volgens haar zelf, een van de laatste der Mohikanen. Want het vak dreigt uit te sterven, omdat veel mensen het werken met andermans voeten vies en onsmakelijk vinden.

In de rubriek ‘De Kaart’ is het de vraag welk land er deze keer wordt ingekleurd. Ayoub is namelijk geboren in Marokko, maar opgegroeid in Italië. Hij neemt het beste van beide werelden mee in zijn leven, alleen welk land zal hij kiezen?

En bij de bouwmarkt komt Damsko deze keer Thijs Tennekes tegen. Hij is freelance fotograaf, en kunstenaar. Hij is bezig met het maken van een blikjesregen. Een installatie waarbij de toeschouwer in de schaduw kan staan van zijn of haar eigen afval.

