Damsko aflevering 25: gek van Madness

In de spot staat Floor die misschien wel de grootste fan is van de Britse band Madness. Ze richtte zelfs de officiële fanclub op, en bezoekt als alles me zit wel zes optredens per jaar.

In de miniserie 'Kronieken van Rob' duiken we deze keer in het sportieve verleden van de paradijsvogel. Eind jaren '70 was Rob Europees en nationaal kampioen windsurfen. Op de pier van Scheveningen haalt hij herinneringen op aan een tijd waarin hij door middel van de surfplank kon ontsnappen aan zijn zware leven op de Wallen en de onderwereld.