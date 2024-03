Damsko aflevering 28: strijd & spijt

In de spotlight staat deze keer Lynn Shore. Zij beheert een wildpluktuin in Park Frankendael in Oost. Lynn is ervan overtuigd dat het ieders geboorterecht is om je eten te kunnen wildplukken en om op die manier te genieten van de rijkdom die de natuur ons biedt. Ze leidt ons door haar wildpluktuin en vertelt welke planten helpen tegen buikpijn of een verkoudheid.

In de miniserie 'Kronieken van Rob' is Rob openhartig over een onzichtbare entiteit die volgens hem alles in zijn leven probeert te verstieren. Zelf noemt hij de ongrijpbare kracht 'de Satan'. Hij claimt zelfs ooit een directe aanvaring met hem te hebben gehad in 2016, toen hij per ongeluk zijn eigen huis in brand zette. Rob eindigde met enkele brandwonden in het ziekenhuis, maar houdt voet bij stuk dat hij die nacht het kwaad in de ogen heeft gekeken.