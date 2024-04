Paauw krijgt Jorien van den Herik ook als concurrent in strijd voorzitterschap KNVB

Van den Herik moet voor 28 april tien handtekening van afgevaardigden uit de bondsvergadering verzamelen om zijn kandidatuur officieel vast te stellen.

Van den Herik zegt tegen het AD de bestuurlijke ervaring en het juiste netwerk te hebben voor de functie: "Als ik eerder had geweten dat deze post beschikbaar was, had ik al wel eerder mijn vinger opgestoken. Maar blijkbaar moest het eerst in de achterkamertjes worden geregeld".

Feyenoord

Tussen 1984 en 2006 was Van den Herik betrokken bij Feyenoord. In 1992 werd hij de voorzitter van de club. Ook was hij de partijvoorzitter van 50PLUS.

De huidig bondsvoorzitter, Just Spee, zwaait per 1 juni af. Naast Van den Herik en Paauw hebben ook Jeanet van der Laan en Hans Nijland zich voor de functie gemeld.

Op 27 mei wordt tijdens de bondsvergadering in Zeist gestemd over wie de nieuwe voorzitter wordt.