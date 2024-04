Gemeente Amsterdam heeft bij uitgave 75,9 miljoen euro aanbestedingsregels niet goed uitgevoerd

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Financiën Hester van Buren (PvdA) dat het 'niet goed gaat met het terugdringen' van de onrechtmatigheden, 'ondanks inspanningen om ze te verminderen.'

Van Buren beloofde vorig jaar al beterschap, nadat bleek dat er in 2022 zo'n 44 miljoen onrechtmatig was uitgegeven. "Eind 2023 hadden we de indruk dat we op de goede weg waren, maar dat beeld is niet correct

gebleken."

Regels

De Europese aanbestedingsregels gelden voor alle overheidsuitgaven boven de 200.000 euro. Ze zijn bedacht om ondernemers een eerlijke kans te geven om een overheidsopdracht te winnen en overheden te dwingen om integer te handelen als ze geld uitgeven.

Vorig jaar is dat dus op verschillende manieren misgegaan. Bijvoorbeeld omdat inkopen ten onrechte of niet op zijn aanbesteed of omdat ze meer geld op tijd blijken te kosten dan in het contract staat.

'Complex'

Volgens Van Buren zorgen capaciteitsproblemen en complexiteit van de opdrachten, maar ook gerechtelijke procedures ervoor dat sommige opdrachten langer duren. Ook zijn er contracten zonder afloopdatum gesloten, waardoor onduidelijk was of en wanneer de opdrachten opnieuw aanbesteed moesten worden. En soms worden de regels overtreden door 'onbekendheid met de inkoopregels', aldus van Buren.

Volgens Van Buren zijn er vorig jaar verbetermaatregelen in gang gezet, "maar deze werken niet snel

genoeg en geven nog niet het beoogde resultaat." Daarnaast valt er nog een hoop te winnen met het naleven van het ingevoerde beleid, aldus de wethouder, die belooft dat er volgend jaar strakker gemonitord en gestuurd wordt.