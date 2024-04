Loulou Oderkerk: verzetsvrouw voor de illegale Trouw

Loulou Oderkerk hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog met het smokkelen van baby's uit de Joodse crèche. Ze zat op de kweekschool ernaast, tegenover de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Kerklaan. Loulou hoorde bij de Trouw-groep als koerierster voor de illegale verzetskrant. In Amsterdam Informeert spreekt Rianne Oosterom, journalist bij Trouw, over het verzetswerk van Loulou.

Quote

Maria Johanna (Loulou) Oderkerk zat diep in het verzet, ze redde niet alleen Joodse kinderen uit de crèche, maar smokkelde ook wapens en kopij.

In 1944 werd ze door de Duitse Sicherheitsdienst opgepakt en gevangen gezet. ''Ze werd ernstig mishandeld en haar rug werd kapotgeslagen'', illustreert journalist Rianne Oosterom.'' Ze citeert een passage uit één van de brieven van Loulou die gevonden zijn. ''Ze hadden me eerst al thuis verhoord, maar in de Euterpestraat ging het van jetje. Tweemaal een paar uur en niet bepaald zachtzinnig.''

Loulou werd later te werk gesteld achter de vleesmachine in de keuken van Huize Lydia, waar Duitse militairen ingekwartierd waren. Samen met vier andere meisjes werden ze iedere ochtend tussen half 8 en half 9 vanuit de cel (zoals Loulou zelf in één van haar brieven heeft geschreven) op transport gezet naar Huize Lydia en 's avonds 21.00uur weer terug. ''Je daar half dood werken: aardappelen en vaat van 150 man, waarvan 120 SD'ers, kolen sjouwen uit de kelder.''