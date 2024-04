Joodse zaalvoetbalclub Maccabi vreest voor voortbestaan door antisemitisme

De zaalvoetbaltak van de Joodse sportclub Macabbi uit Amstelveen begon ooit met 8 teams, maar heeft er nu nog maar twee. Volgens voorzitter Victor Loonstein komt dat met name door de antisemitische opmerkingen en agressief gedrag waar de spelers steeds vaker mee te maken krijgen tijdens wedstrijden. Vooral sinds de Hamasaanval in Israël van 7 oktober. "Van uitschelden tot soms zelfs mishandeling".

AT5

Macabbi is de enige Joodse zaalvoetbalvereniging in Nederland vertelt Loonstein. Toch staat de club volgens hem onder druk. Dat komt omdat er steeds meer spelers vertrekken vanwege antisemitische uitlatingen en gedrag van tegenstanders. "Wij maken al jaren incidenten mee. Dat gaat van uitschelden, beledigen tot soms zelfs mishandeling. Iemand is zelfs in elkaar geslagen om het Joods zijn", zegt Loonstein. Volgens de voorzitter zijn de opmerkingen alsmaar toegenomen sinds de Hamasaanval in Israël op 7 oktober en de daaropvolgende oorlog tussen Israël en Hamas.

Totaal antisemitische incidenten - CIDI

Ook buiten het voetbalveld zijn de incidenten toegenomen. Zo steeg het aantal meldingen van antisemitisme flink in 2023, ziet het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Volgens het CIDI worden Joden in Nederland regelmatig geassocieerd met het politieke beleid in Israël en zijn ze hierdoor het doelwit van antisemitische bejegeningen. "Voetbal is een fanatieke sport, emoties lopen hoog op. Je ziet dat bepaalde tegenstanders de conflicten hiernaartoe meenemen en dat politiek hier moet worden uitgevochten, dat is natuurlijk bizar", aldus Loonstein. Als er niets gaat veranderen vreest hij voor het voortbestaan van de zaalvoetbaltak van Maccabi. Beveiliging In het verleden heeft de club wel eens beveiliging ingezet bij wedstrijden, maar Maccabi roept nu de hulp in van de overheid. "De veroordeling is heel hard, ook vanuit Den Haag, maar dat is niet genoeg voor onze club. Er moet helaas beveiligd worden. Als joodse voetballers anno 24 niet veilig kunnen voetballen moet je er beveiliging neerzetten", pleit de voorzitter.

Reactie gemeente Amsterdam: "Iedereen in onze stad moet zich vrij en veilig kunnen voelen en het is vreselijk dat de spelers van zaalvoetbalclub Maccabi te maken hebben met agressie en antisemitisme. We zijn hiervan op de hoogte en staan ook in contact met de club en de KNVB. We bekijken per wedstrijd op welke manier we ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast nemen wij ook contact op met de andere clubs in de competitie om de situatie toe te lichten en te vragen extra alert te zijn om ervoor te zorgen dat de wedstrijden in een goede sfeer en zonder incidenten verlopen.”

Ook de KNVB betreurt dat de club al langere tijd te maken heeft met meer incidenten dan andere clubs. "Hierbij streven we binnen onze mogelijkheden maatwerk na met onder meer begeleiding en tuchtrecht als regels zijn overtreden", aldus een woordvoerder.