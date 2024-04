Over 3 jaar hoopt Sint Barbara te gaan resomeren: het lichaam laten oplossen in vloeistof

Als het aan begraafplaats Sint Barbara ligt is Amsterdam binnenkort een nieuwe uitvaartmethode rijker: resomeren. Dat is je lichaam laten oplossen in een chemische vloeistof. Het klinkt misschien wat luguber, maar het duurzamer en milieubewuster dan begraven of cremeren. Het is nog wel even wachten op een wetswijziging vanuit Den Haag.

In een nieuw te bouwen uitvaart- en bezinningscentrum op begraafplaats Sint Barbara zal de nieuwe uitvaartmethode komen. Het is alleen nog wachten tot het wetsvoorstel wordt aangenomen door het nieuwe kabinet. Er staan al een aantal resomatoren in Nederland, maar die mogen dus nog niet gebruikt worden. Voor dieren mag het al wel en in landen als Amerika en Canada gebeurt het ook al langer.

Resomeren, ook watercrematie of bio-crematie genoemd, is een milieuvriendelijke uitvaartmethode waarbij het lichaam wordt opgelost in een zogenaamde resomator die is gevuld met een vloeistof die bestaat uit water en kaliumhydroxide. Na het verwerkingsproces blijft er van de overledene een vloeistof en botresten over. Dat wordt gedroogd en vermalen en dat kunnen mensen meekrijgen in een urn net als bij een crematie.

Gesteggel met de gemeente

Het heeft even geduurd voor de plannen voor een nieuw bezinningscentrum met resomator rond waren. Aanvankelijk wilde Sint Barbara graag een heel nieuw crematorium bouwen, maar daar wilde de gemeente niet in mee omdat er volgens hen al genoeg plekken voor crematie zijn in de stad. Daarnaast zou het op een stuk veenweidegebied komen, wat de gemeente graag groen wil houden. Dat stuk veenweide heeft de gemeente vandaag gekocht van Sint Barbara.

Hans Nieuwendijk is voorzitter van de begraafplaats noemt het een "win-winsituatie" voor de begraafplaats en de gemeente en hoopt in 2027 of 2028 het eerste Amsterdamse lichaam te kunnen resomeren. "Ik ben heel blij dat we weer een milieuvriendelijke stap kunnen zitten bij de uitvaart", vertelt hij trots.