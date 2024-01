Tijdelijk geen crematies bij De Nieuwe Ooster door brand

Door een brand in het crematorium van begraafplaats De Nieuwe Ooster in de Watergraafsmeer konden er van 8 tot 19 januari geen crematies worden uitgevoerd. Overledenen werden naar Westgaarde in Osdorp gebracht om daar te worden gecremeerd.

De brand in het crematorium vond op zaterdag 6 januari plaats en kwam door een technisch defect in de ovenruimte, zo schrijft Jan-Bert Vroege van dagelijks bestuur van stadsdeel Oost in een brief aan de stadsdeelcommissie. Bij de brand raakten de gasten en de medewerkers van het uitvaartcentrum niet gewond.

Crematies bij Westgaarde

De ovenruimte raakte wel beschadigd door de brand en aangezien deze grenst aan de uitvaartzaal stond het pand blauw. Het gebouw is na de brand meteen schoongemaakt en gelucht en konden er de volgende werkdag weer plechtigheden worden gehouden. Het was alleen niet mogelijk om overledenen te cremeren.

Van 8 tot 19 januari werden de overledenen die gecremeerd moesten worden naar Westgaarde gebracht. De nabestaanden wisten hiervan. De Nieuwe Ooster regelde het vervoer naar Westgaarde.

Crematorium weer in gebruik

Vroege schrijft in zijn brief dat het crematorium bij de begraafplaats in Oost ondertussen weer in gebruik is. "Er rest nu enkel nog herstel werk aan de muren en het plafond rondom de oven." Er zijn ook een aantal technische aanpassingen gedaan aan de oven. Verder onderzoek moet uitwijzen of er meer aanpassingen nodig zijn.