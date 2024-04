Geen landelijk systeem voor statiegeld lachgascilinders, Afval Energie Bedrijf boos

Om ontploffingen door lachgascilinders in afvalverbrandingsovens te voorkomen, start het kabinet een pilot van 450.000 euro om ze met behulp van innovatieve technieken uit de afvalstromen te halen. Afvalverwerker AEB vindt dit 'volstrekt onvoldoende'. "Het kost onze sector 150 miljoen, dan is 450.000 euro niks. Wij hadden gepleit voor een inleverpremie en landelijke maatregelen. Deze pilot is alleen voor de bühne."