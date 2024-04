SP voert actie tegen verkoop AEB: "Uitverkoop van de publieke zaak"

De SP heeft vandaag bij afvalcontainers op het Javaplein in Oost gedemonstreerd tegen de verkoop van het Afval Energie Bedrijf (AEB). De partij hoopt dat er een referendum over de kwestie gehouden kan worden en verzamelt daarom steunbetuigingen .

De SP vreest dat de gemeente, als het AEB daadwerkelijk verkocht is, geen grip meer heeft op de afvalinzameling en dat de stad daardoor viezer kan worden. Ook wil de partij niet dat de gemeente afhankelijk is van een commercieel bedrijf als het gaat om de restwarmte (die vrijkomt bij het verbranden van afval in het AEB) voor het warmtenet.

Uitverkoop

Verder vreest de SP dat de afvalstoffenheffing omhoog zou kunnen gaan als de nieuwe eigenaar de kosten op laat lopen en dat directieleden straks topsalarissen kunnen verdienen. De partij heeft vaker voor een referendum gepleit. Op de borden die vandaag bij de afvalcontainers stonden, stond onder meer de tekst 'uitverkoop van de publieke zaak'.

Wethouder Reinier van Dantzig (Deelnemingen - AEB) is het niet met de partij eens, hij schreef in februari dat de verkoop van het AEB 'geen referendabel onderwerp' is. Dat komt omdat een meerderheid van de gemeenteraad er in juni 2023 mee akkoord ging.

Te machtig

Het stadsbestuur wilde het AEB eigenlijk verkopen aan de Rotterdamse afvalverwerker Afvalverwerking Rijnmond, maar marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) zette een streep door die overname omdat het zou leiden tot een 'te machtig bedrijf'. Daarna wilde het stadsbestuur het AEB exclusief de afvalscheidingsinstallatie verkopen, maar eind dit jaar werd bekend dat de afvalscheidingsinstallatie toch tegelijk met het AEB verkocht moet worden.

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer het AEB daadwerkelijk verkocht wordt. Eind 2023 sprak de gemeente nog over 'begin volgend jaar'.