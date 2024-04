Minister Jetten keek 'met enige verbazing' naar brandbrief over warmtenet, gaat wel in gesprek

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft het gevoel gehad dat de gemeente, woningcorporaties en Vattenfall er samen uit hadden kunnen komen bij de onderhandelingen over de kosten van het warmtenet. Dat vertelde hij vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Hij vertelde 'met enige verbazing' gekeken te hebben naar wat er gebeurde. "Ik kreeg meermaals signalen dat er eigenlijk een prima akkoord op tafel lag. En elke keer was er een partij die niet de handtekening wilde zetten. Dus de open brief die deze week naar mij is gestuurd, voelde voor mij ook een beetje als, we konden het lokaal oplossen, maar het is toch wel lekker als de minister het voor ons wil betalen."