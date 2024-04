Wethouder Pels ziet geen Amsterdamse oplossing voor crisis warmtenet: "Heel veel extra geld nodig"

De crisis rondom het warmtenet kan niet op lokaal niveau opgelost worden. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Zita Pels naar aanleiding van een brandbrief die de gemeente, de woningcorporaties en energieleverancier Vattenfall vanochtend naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. "We hebben gewoon echt heel veel extra geld nodig, en dat moet uit Den Haag komen."

AT5

Van het ene op het andere jaar een rekening van honderden euro's extra voor stadswarmte. Het overkwam zo'n 8.000 sociale huurders in Amsterdam. En dat terwijl de belofte voor de energietransitie altijd luidde: het zal niet duurder zijn dan met gas. In een brief die vanochtend naar de Tweede Kamer is gestuurd door de gemeente, energieleverancier Vattenfall en de woningcorporaties staan meerdere oproepen voor hulp vanuit het Rijk om deze problematiek op te lossen. Zo moet er een energietoeslag komen voor mensen die zijn aangesloten op het warmtenet en moet er meer geld komen voor warmtebedrijven om te kunnen investeren.

Quote "Help ons alsjeblieft om die warmtenetten aan te leggen op een manier dat het betaalbaar is voor onze inwoners" Zita Pels, wethouder Energietransitie

"We hebben echt heel veel extra geld nodig", concludeert wethouder Zita Pels (Energietransitie). "Help ons alsjeblieft om die warmtenetten aan te leggen op zo'n manier dat het ook betaalbaar is voor onze inwoners." Belofte gebroken De crisis ontwikkelde zich na een reportage van AT5 in januari, waarin duidelijk werd dat zo'n 8.000 sociale huurders met stadswarmte van Vattenfall honderden euro's duurder uit zijn dan met gas. Ondanks die belofte vanuit de gemeente, de corporaties en het Rijk dat dat niet zou gebeuren. De brandbrief van de drie partijen, die inmiddels zijn gestopt met de samenwerking, claimt dat het Rijk te makkelijk de rekening van warmtenetten bij de gemeente en corporaties heeft gelegd. Maar de gemeente Amsterdam had wel zélf de ambitie om al in 2040 aardgasvrij te zijn, in plaats van de landelijke doelstelling van 2050.

Hoe een ondergronds warmtenet eruit ziet - AT5