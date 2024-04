Heinhuis (PvdA) over chaos warmtenet: "Betaalbaarheid prioriteit, 2040 kan nog"

Voor de PvdA is de betaalbaarheid van het warmtenet in de stad het uitgangspunt bij het aardgasvrij maken van de stad. Maar het doel 2040 - mogelijk niet meer haalbaar nu gesprekken tussen de gemeente, woningbouwcorporaties én Vattenfall zijn geklapt - kan nog steeds. Dat zegt fractievoorzitter van de PvdA Lian Heinhuis in AT5's Park Politiek.

Heinhuis zegt daar nu over: "Het is lastig, omdat je het vooraf niet kon zien aankomen. De stijging van de prijs van het warmtenet hangt samen met de prijzen voor gas."

Begin dit jaar bleek dat de tarieven voor woningen aangesloten op het warmtenet waren geëxplodeerd. Vooraf was onder andere bewoners in de Gentiaanbuurt in Noord beloofd dat de prijs voor stadswarmte niet duurder zou zijn dan gas. En toch steeg de rekening: soms wel tot 1000 euro per jaar.

De PvdA'er blijft erbij dat van het gas afgaan pure noodzaak is: "Fossiele energie raakt op en wordt uiteindelijk alleen maar duurder."

2040

Vorige week klapten de gesprekken tussen de gemeente, woningcorporaties en energieleverancier Vattenfall om tot een oplossing te komen. Daardoor wankelt het jaartal 2040: het moment waarom de coalitie aardgasvrij wil zijn.

"We moeten het jaartal 2040 niet uit het zicht verliezen. We hebben dat niet voor niks gezegd. We vinden het niet leuk om ambitieus te zijn, we zien gewoon dat de klimaatverandering grote impact heeft", zegt Heinhuis.

En: "Daarom heb ik afgelopen gemeenteraad ook een voorstel ingediend: de betaalbaarheid van het warmtenet is prioriteit, die belofte is ook gedaan aan bewoners, daarom worden zij ook gecompenseerd voor het verschil in die prijzen. Wij hebben altijd gezegd, ook in de vorige periode, die energietransitie kan alleen slagen als het ook een sociale transitie is en rechtvaardig is. Ik denk wel dat het nog in 2040 kan. Je moet alleen de beloftes die je hebt gedaan nakomen. De mensen met kleine portemonnees mogen er niet op achteruit gaan."

Heinhuis erkent dat de gemeente niet alle sociale huurders in de stad kan compenseren. "Daarom vind ik het ook belangrijk dat we opnieuw met alle partijen aan tafel gaan om na te denken over wat we nou redelijk vinden. Hoe komt Vattenfall tot die prijzen?"

Publieke warmtenetten

"De prijzen fluctueren ook. Over een aantal jaar kan het ook zo zijn dat de bewoners, die nog niet van het gas af zijn, slechter af zijn. Dan hebben we weer een ander gesprek en vraagt u mij waarom ik niet meer heb gedaan om die woningen van het gas af te halen. We moeten vooruit blijven kijken en in gesprek met elkaar blijven. Wat mij betreft staat in die gesprekken altijd centraal dat het betaalbaar is voor bewoners", aldus de PvdA-leider.

Heinhuis ziet wel iets in warmtenetten die in publieke handen zijn. "GroenLinks heeft daar ook een voorstel voor ingediend om te kijken naar een gemeentelijk warmtebeleid. We moeten als overheid sowieso meer regie krijgen over zaken als warmtebronnen. Bewoners kunnen daar helemaal niet zonder. Het is best gek om dat aan de markt over te laten, want je bent dan ook overgeleverd aan de grillen van die markt. We moeten meer regie voeren en dan heb je meer invloed op de prijzen die mensen betalen."

Bekijk hieronder de hele uitzending van AT5's Park Politiek, waarin Heinhuis ook ingaat op de sfeer in de raad en het nijpende woningtekort in de stad.