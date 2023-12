AEB bijna in verkoop, toch inclusief afvalscheidingsinstallatie

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in het Westelijk Havengebied gaat waarschijnlijk begin volgend jaar in de verkoop. Anders dan de gemeente eerder communiceerde, wordt de afvalscheidingsinstallatie ook verkocht.

Het was eerst nog de bedoeling om die installatie te behouden, maar volgens de gemeente is uit onderzoek gebleken dat dat 'onhaalbaar' is. "Bij het loskoppelen van de afvalscheidingsinstallatie zou namelijk ook een nieuwe stikstofvergunning moeten worden aangevraagd. Dat vergt zeer veel tijd en de kans dat deze op dit moment wordt verleend is gezien de huidige impasse in het stikstofbeleid nihil."

Andere manier

De gemeente wil daarom de doelstellingen over het scheiden van afval en het recyclen of hergebruiken van de studio 'op een andere manier bereiken'. "De gemeente sluit met AEB een overbruggingscontract van minimaal drie jaar voor nascheiding. Die tijd gebruikt de gemeente om op zoek te gaan naar de beste manier en partners om het afval te scheiden én te recyclen."

Gedacht wordt dan aan het 'terugwinnen' van bijvoorbeeld papier/karton, papier en tuinafval. Ook overweegt de gemeente een eigen nascheidingsinstallatie te ontwikkelen. De 'duurzame ambitie rondom afvalverwerking' zou namelijk blijven staan, 'maar de route waarop wordt anders'.

Betrouwbare eigenaar

Het stadsbestuur wilde het AEB eigenlijk verkopen aan de Rotterdamse afvalverwerker Afvalverwerking Rijnmond, maar marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) zette een streep door die overname. De gemeente liet deze zomer weten te hopen op een 'hoopt op een 'betrouwbare eigenaar voor de lange termijn'.