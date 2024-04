Lichaam van overleden persoon gevonden bij Nassauplein

Een omstander heeft rond 12.45 uur een lichaam van een overleden persoon gevonden in de bosjes aan het Nassauplein in West. Op de plek waar het lichaam is gevonden, heeft de politie een tent neergezet.

Over de identiteit is nog niets bekend. Het is ook onduidelijk hoe deze persoon om het leven is gekomen. "We houden rekening met alle situaties", laat een woordvoerder van de politie weten.

Een schouwarts is aanwezig om onderzoek te doen.