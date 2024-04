Bewoner Westerduinenstraat zat twee meter van voordeur toen daar een explosief afging

Op beelden die in de aflevering worden getoond, is te zien hoe een man kort daarvoor de explosieven voor de deur legt en afsteekt.

De vrouw woont samen met haar man en kinderen in de woning waar in februari tot drie keer toe een explosief afging. Zowel de politie als de bewoners weten niet wat de reden achter de explosies is. De recherche vermoedt dat het om een vergissing gaat.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Toen hoorde ik een hele harde knal. Ik keek en zag boven alleen maar oranje vuur. Ik denk: wat gebeurt hier? Ik wist niet wat me overkwam." De vrouw rent uiteindelijk naar het balkon, vanwaar brandweermannen haar naar beneden kunnen halen.

"Later ga je nadenken: voor hetzelfde geld deed ik net mijn schoenen aan op de gang om weg te gaan en die bom gaat af. M'n dochtertje rent overal in het huis, zij kon daar ook op de gang staan."

Ravage

Ten tijde van de explosie was haar man op zijn werk. Hij snelde hals over kop naar huis toen hij hoorde wat er was gebeurd. "Ik zag één grote ravage. Echt van: wauw, hoe heeft zij het overleefd?"

Inmiddels woont het gezin in een noodwoning omdat hun huis onbewoonbaar is verklaard. Voor de explosies is nog geen verdachte aangehouden. De politie weet niet wie de man op de camerabeelden is.