Nog steeds te veel toeristen in Amsterdam: gemeente draait hotelkraan zo goed als dicht

Het hotelbeleid in de stad wordt nog verder aangescherpt. Waar eerst bij hoge uitzondering op sommige plekken nog wel hotels gebouwd mochten worden, kan dat nu helemaal nergens meer. Er mag alleen een hotel komen, als een ander hotel sluit. De nieuwe maatregelen worden genomen omdat er in 2023 nog steeds te veel toeristen bleven overnachten in Amsterdam.

Eigenlijk is er afgesproken dat er maximaal 20 miljoen toeristen per jaar in de stad mogen overnachten. Maar dat aantal is vorig jaar ruim overschreden met 20.665.000 hotelovernachtingen. En dan zijn bed en breakfasts, cruiseovernachtingen en vakantieverhuur nog niet eens meegerekend.

Daarom heeft de gemeente besloten dat er nergens meer hotels mogen worden bijgebouwd, tenzij ze in de plaats komen van een hotel dat verdwijnt (de nieuw-voor-oud-regel). Het aantal slaapplaatsen mag dus niet toenemen.

Mocht er een hotel sluiten, dan heeft de gemeente er het liefst een duurzaam hotel buiten het centrum voor in de plaats met minimaal vier sterren. Sinds de hotelstop in 2017 is er maar één keer van deze regeling gebruik gemaakt.

Nog wel plannen voor 26 hotels

Er liggen wel nog initiatieven voor 26 hotels op de plank die vóór het invoeren van de zogeheten hotelstop in 2017 al waren toegezegd.