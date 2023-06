Zes jaar na de hotelstop nog ongeveer twintig hotels in de pijplijn

Sinds 2017 kent Amsterdam een hotelstop om de groei van nieuwe hotels af te remmen, maar ondanks de stop blijven er her en der toch hotels oppoppen. De gemeente stond een lange tijd met lege handen om de komst tegen te gaan. Uit navraag van AT5 blijkt dat de komst van zo'n twintig hotels daardoor niet valt uit te sluiten. Vooral in Noord komt er nog een hotelspurt de komende jaren. De aangescherpte versie van het hotelbeleid lijkt elders wel zijn vruchten af te werpen.

In 2016 is het voor de gemeente klaar: er moet een rem op de komst van nieuwe hotels in de stad. De reden? In sommige gedeeltes van de stad zijn er al te veel hotels en dat ziet de gemeente liever anders. Er wordt besloten dat ondernemers alleen nog bij uitzondering een nieuw hotel kunnen openen en de gemeente stelt regels op om dat zo goed mogelijk uit te voeren. Zo moeten bijvoorbeeld buurtbewoners worden geraadpleegd en moet er ook een plan klaar liggen op het gebied van sociaal ondernemen. In 2017 gaan de nieuwe regels in.

Nieuw wapen tegen lek

Maar de hotelstop blijkt in zijn eerste vorm lek, waardoor het aantal hotelkamers in de stad toch blijft groeien. Aan de ene kant zijn er namelijk al overeenkomsten gesloten waar de gemeente niet meer onderuit kan, maar aan de andere kant kan de komst van nieuwe hotels niet tegen worden gehouden als in de bestemmingsplannen nog 'hotelrechten' zitten. Projectontwikkelaars speuren daarom actief de bestemmingsplannen af om een plekje te vinden waar een nieuw hotel mag komen, zonder dat de gemeente daar iets aan kan doen.

Omdat de hotelstop te veel wordt omzeild, wordt de stop in 2021 versterkt met een nieuw wapen. Door de erfpachtregels creatief te gebruiken, kan de gemeente door ongeveer 20.000 potentiële hotelkamers – waarvoor planologisch gezien nog plaats is in de stad – een streep zetten. Investeerders die dan nog een hotel willen bouwen moeten eerst langs het erfpachtbureau om een nieuw contract af te sluiten. De gemeente kan, als grondeigenaar, besluiten om wel of niet mee te werken aan een nieuw contract. Daarbij is besloten om dat niet meer te doen in alle zogenoemde 'nee'-gebieden.