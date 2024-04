Emotioneel afscheid van kickbokslegende Rob Kaman: "Ik keek tegen je op"

"Voor anderen was je een superheld, vanwege het vechten. Voor mij was je een superheld, omdat je mijn pappa was." Aan het woord is de zoon van Rob Kaman. Hij staat naast de kist waarin zijn vader ligt, op het podium in een volle zaal in Buitenveldert. "Het doet heel veel pijn om hier te staan en afscheid te nemen. Ik denk niet dat ik er al klaar voor ben."

Honderden mensen kwamen gisteravond naar de openbare afscheidsdienst van Rob 'The Dutchman' Kaman. Naast familie en vrienden ook veel onbekende en bekende gezichten uit de vechtsportwereld. Voormalig wereldkampioen Andre Mannaart doet een liefdevol woordje en vanaf een groot scherm spreekt een andere kickbokslegende - Ernesto Hoost - de zaal vanuit het buitenland toe: "Toen ik begon te trainen in 1981 was jij al een grote jongen in de sport. Ik keek tegen je op." Hij sluit zijn verhaal - net als Mannaart - af met de in de vechtsportwereld gangbare begroeting 'Osu', uitgesproken als 'Ush'.

Pionier

Rob Kaman was een pionier in de kickbokswereld. Hij werd in 1983 de eerste Europeaan die de wereldtitel in het kickboksen veroverde door in de Amsterdamse Jaap Edenhal de Amerikaan John Moncayo te verslaan. Vooral zijn low kick werd gevreesd. "Niet alsof je één, maar twee of drie honkbalknuppels op je scheen krijgt", zegt voormalig SP-kamerlid, kickbokser en nu voorzitter van de Nederlandse Vechtsportbond, Peter Kwint. "Probeer dat vooral niet thuis."

Dutch Style

Drievoudig kampioen van de K-1 World Grand Prix Remy Bonjasky is ook naar de afscheidsdienst gekomen. "Ik heb nog met hem mogen trainen. De laatste jaren dat hij nog zwaar actief was, heb ik met hem mogen sparren. Ik heb veel geleerd van hem. Hij is natuurlijk ook een pionier in de sport. De dingen die wij nu met elkaar aan het doen zijn, daar heeft hij voor gezorgd. De 'Dutch Style' komt echt bij hem vandaan. Eén stoot, één trap, dan twee stoten en één trap, dan drie stoten en één trap. Dan ga je een keer rechtsvoor staan. Nu vinden we het allemaal normaal dat je linksvoor of rechtsvoor gaat staan, maar in die tijd was het baanbrekend."