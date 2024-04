Vechtsportwereld rouwt om dood legendarische kickbokser Rob Kaman: "Je was je tijd ver vooruit"

De vechtsportwereld rouwt om het overlijden van de legendarische kickbokser Rob Kaman. De Amsterdammer overleed zondag op 63-jarige leeftijd. Hij won negen wereldtitels in het kickboksen en thaiboksen. Kaman wordt een pionier van het kickboksen genoemd en werd gevreesd om zijn lowkicks. "Je bent de grondlegger van de Nederlandse kickboksstijl. Je was je tijd ver vooruit", schrijft Rico Verhoeven op Instagram.

De Amsterdammer behaalde in de jaren '80 en '90 vele successen. Hij was in 1983 de eerste Europeaan die de wereldtitel behaalde toen hij in de Jaap Edenhal de Amerikaan John Moncayo versloeg. Van de 112 officiële wedstrijden won Kaman er 97, waarvan veruit de meeste, 77 op knock-out. Hij werd vooral dus gevreesd om zijn lowkick, een harde trap tegen het bovenbeen van de tegenstander.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Grondlegger

Meerdere grote namen in de kickbokswereld hebben gereageerd op het overlijden van de Amsterdammer, waaronder Rico Verhoeven: "Rust in vrede legende legendarische Rob Kaman", schrijft de kickbokser op Instagram. "Je bent de grondlegger van de Nederlandse kickboksstijl. Je was je tijd ver vooruit."

Ook voormalig tegenstander Ernesto Hoost stond stil bij het overlijden van Kaman. Hoost stond in de beginjaren van zijn carrière twee keer tegenover Kaman. Die twee wedstrijden verloor Hoost beide. "Door jou te vechten realiseer ik me wat er nodig is om de top te bereiken. Bedankt daarvoor", schrijft hij op sociale media.