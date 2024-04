Woononderzoek: steeds minder huizen voor Amsterdamse middeninkomens

Een betaalbaar huis in Amsterdam is voor een groeiende groep mensen buiten bereik. Vooral voor middeninkomens daalt het aantal koop- en huurwoningen binnen hun budget. Dat blijkt uit een groot woononderzoek van de gemeente. Het college roept de landelijke overheid op bij te springen: "Amsterdam kan het niet alleen."

De betaalbaarheid van de Amsterdamse woningmarkt staat steeds meer onder druk. Middeninkomens kunnen nauwelijks meer aan een koopwoning komen. En Amsterdam wordt meer en meer een stad voor de rijken. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek Wonen in Amsterdam 2023, dat vandaag is gepubliceerd.

Het onderzoek Wonen in Amsterdam (WIA) vindt elke twee jaar plaats. Het onderzoek en de cijfers van deze editie gaan over 2023. Het is de vijftiende keer dat het WIA-onderzoek is uitgevoerd. Het is de eerste keer dat ook Weesp is meegenomen in het onderzoek.

Volgens het onderzoek is het aantal particuliere huurwoningen sterk gegroeid. In 2013 was 22,3 procent van alle huizen in handen van particuliere verhuurders. In 2023 was dat bijna 31,6 procent. Het aandeel corporatiewoningen is juist gedaald, van 47 procent naar 39,5 procent. In diezelfde periode bleef het aandeel koopwoningen stabieler: dat daalde licht van 30,6 procent naar 28,9 procent.

Die particuliere woningen worden steeds vaker op de vrije markt verhuurd. Twee op de drie particuliere huurhuizen vallen in de vrije sector. In 2013 gold dat nog voor één op de drie particuliere huurhuizen.

In de vrije sector - huizen met een huur boven de liberalisatiegrens van 808,06 euro - zijn huurders gemiddeld een stuk duurder uit dan tien jaar geleden. In 2013 was de gemiddelde kale huurprijs van een particulier huurhuis 1180 euro. Tien jaar later is dat 1501 euro.

Duur wonen in een rijke stad

Wat ook stijgt: het Amsterdamse inkomen. Een gemiddeld netto maandinkomen van een huishouden in de stad ligt op 3674 euro. Dat ligt 233 hoger euro dan twee jaar eerder. Sinds 2011 maakte het inkomen niet meer zo'n grote sprong.