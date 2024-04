Meer kijkers, minder kopers: "De wil is er, maar het woningaanbod niet"

Een 'dramatisch perspectief voor de woningzoeker': zo presenteert Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) haar cijfers van het eerste kwartaal van 2024. Hoewel Amsterdammers weer interesse tonen in koopwoningen, blijft het woningaanbod dalen. "Het is nu echt tijd voor een strijdplan", waarschuwt voorzitter Jerry Wijnen.

Dat er meer interesse is om te kopen, komt dus onder andere doordat mensen dankzij hun hogere loon meer kunnen lenen en dus ook meer kunnen besteden. Dat blijkt in ieder geval uit de zogeheten mediane verkoopprijs (mediaan is het middelste getal van een reeks getallen) van het afgelopen kwartaal. Die ligt in Amsterdam hoger dan in het eerste kwartaal van 2023: toen ging de helft van de verkochte woningen weg voor minder dan 503.000 euro, de andere helft voor meer dan dat. Nu, in hetzelfde kwartaal een jaar later, ligt die mediane vraagprijs op 552.000 euro. Ter vergelijking: in heel Nederland lag deze verkoopprijs het afgelopen kwartaal op 432.000 euro.

Meer consumentenvertrouwen, een dalende rente en hogere lonen: het heeft ervoor gezorgd dat er het afgelopen kwartaal meer mensen zijn komen kijken naar Amsterdamse woningen dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. "De wil is er, maar het aanbod niet", zegt Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. Want hoewel er wel meer kijkers zijn, daalt het aantal huizen dat te koop staat nog steeds. "En uiteindelijk kan er maar één koper zijn", aldus Wijnen.

Maar de kopers hebben dus wel moeten vechten in de schaarste. In alle stadsdelen daalde het aanbod of bleef het nagenoeg gelijk, alleen in het centrum stonden er meer woningen te koop dan een jaar geleden (maar liefst 21,4%). Dat komt volgens Wijnen omdat vooral in dat stadsdeel veel woningen het bezit waren van beleggers, voor wie het verhuren niet meer gunstig was sinds de nieuwe belastingmaatregelen. Zij gooiden hun eigendommen dus in de verkoop.

Voor de rest van de stad geldt dat mensen hun woning niet te koop zetten, zolang ze niet ook opties hebben om een ander huis te kopen. "Iedereen wacht dus op iedereen", zegt Wijnen.

Weg boven de vraagprijs

Dat is oud nieuws: de doorstroom van starters naar een ruimere woning of ouderen in een te groot huis naar een kleinere woning, loopt al jaren vast. Een gevolg is dat áls er dan iets vrijkomt, dat mensen sneller bereid zijn meer te betalen dan de vraagprijs. Dat bleek ook het afgelopen kwartaal weer: dat gebeurde bij maar liefst 71,4% van de verkochte woningen.