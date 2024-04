Houten woonwijk naast Nelson Mandelapark weer stap dichterbij

Tussen de Gooiseweg en het Nelson Mandelapark in Zuidoost moet de komende jaren de grootste houten woonwijk van Nederland uit de grond worden gestampt. De plannen voor de bouw van zo'n 700 woningen zijn deze week goedgekeurd door het stadsbestuur. De bouw moet volgend jaar beginnen, de eerste woningen zouden dan kunnen worden verkocht en verhuurd in 2026.

De gemeente maakte vorig jaar de plannen bekend, maar deze moesten nog wel worden goedgekeurd. Dat is nu gebeurd. Wel gaat de woonwijk er iets anders uitzien dan in eerste instantie de bedoeling was. Het plan werd aangepast na gesprekken met buurtbewoners. Zo komen er minder woningen dan eerst gepland, dat zouden er in eerste instantie duizend moeten worden, is het aantal woonlagen ook verlaagd van zeven naar vier en wordt er niet aan de westkant van het park gebouwd.

De houten wijk moet gaan bestaan uit negen woonblokken met ongeveer 700 woningen. 40 procent is sociale huur, 40 procent is middensegment en 20 procent is vrije sector. Een kwart van de woningen wordt met 'stadsdeelvoorrang' toegewezen aan bewoners uit Zuidoost. Er komt ook een schoolgebouw.

'Wordt een schitterende plek'

Met hout bouwen is niet nieuw in de stad, zo heb je ook de woontoren Haut in het Amstelkwartier. Er wordt voor het materiaal gekozen omdat het helpt in de strijd tegen klimaatverandering. Ook is er minder werk op de bouwplaats zelf nodig, omdat veel onderdelen vooraf in een fabriek worden gemaakt. Daardoor is er minder overlast tijdens de opbouw van de woningen.

Woonwethouder Reinier van Dantzig is enthousiast over het project. "Het wordt een schitterende plek aan de rand van het park in een levendige buurt. In het park kun je wandelen en sporten, en er is ruimte voor maatschappelijke, culturele en commerciële voorzieningen."

Nu het plan door het stadsbestuur is goedgekeurd, moet de gemeenteraad nog een besluit nemen of het project definitief doorgaat. Dat wordt gedaan op 29 mei. De bouw van de eerste woningen start dan in 2025. Naar verwachting worden de woningen op zijn vroegst in 2026 verkocht en verhuurd.