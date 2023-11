Kopzorgen bij atletiekclub in Nelson Mandelapark na herinrichtingsplannen van de gemeente

Bij atletiekvereniging Feniks in het Nelson Mandelapark in Zuidoost zijn er veel zorgen over het voortbestaan na de plannen die de gemeente heeft gepresenteerd voor het herinrichten van het complex in het park.

De atletiekclub heeft zo'n 250 leden, waarvan ongeveer 60 leden hardlopen en de rest andere atletiekactiviteiten beoefend. Maar binnen AV Feniks is er de angst dat van de atletiekactiviteiten nog maar een derde kan worden uitgevoerd. Met de herinrichting van het complex moeten er namelijk een softbalveld en een speelweide, die per pad bereikbaar is, bijkomen. De locatie? Op het veld binnen de sintelbaan.

'Bizarre plannen'

Joost Knotnerus van AV Feniks noemt de plannen bizar. "Een voetbal- of hockeyveld met een pad er doorheen verzint niemand, waarom verzin je dat wel in een atletiekbaan?" Door de plannen moeten de hardlopers onder andere de softballers gaan ontwijken en is een groot gedeelte van de overige activiteiten niet meer mogelijk. "Ik kan dan zes van de tien onderdelen van de meerkamp niet meer uitoefenen", aldus sporter Felix Zwolle.

Ook bij de ouders van de atletiekkinderen zijn de zorgen groot. "Mijn kind kan eigenlijk niet ergens anders terecht. De eerstvolgende atletiekbaan is helemaal in Oost en heeft een wachttijd van twee jaar."

Alternatief plan

De atletiekvereniging heeft bij de gemeente een alternatief plan ingediend, waarmee de club en haar leden kunnen blijven sporten. In dat plan blijft er ruimte voor het softbalveld, maar ook voor de atletiekonderdelen. Het plan wordt woensdag besproken in de Stopera.