Amsterdam helpt urban- en vechtsporters: "We stonden er een beetje alleen voor"

De sporters missen hierdoor ondersteuning. Het doel van dit programma is om deze sporters te verenigen en begeleiden in hun carrière. De ondersteuning die de sporters krijgen, varieert van sponsoring tot begeleiding van onder meer voedingsdeskundigen.

"Ik ben heel trots op deze sporters omdat ze echt Amsterdams DNA in zich hebben"

Urbansport wordt steeds populairder in de stad. Uit een recent onderzoek, dat opgetekend is door NOC*NSF, blijkt dat 36 procent van de jongeren in Amsterdam aan een vorm van deze sport doet.