Lichaam gevonden in de gracht bij Kloveniersburgwal

In het water aan de Kloveniersburgwal in het centrum is een lichaam gevonden. Gisteren kreeg de politie een melding dat er iemand in het water zou zijn gesprongen. Direct daarna werd er in het water gezocht, maar dit leverde toen nog niets op. "Vanmorgen zijn we verder gaan zoeken en heeft apparatuur geconstateerd dat er een persoon in het water ligt", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5.