Buurt wil 30 kilometer per uur op de Johan Huizingalaan: "Het is een halve snelweg"

Een groep bewoners op en rond de Johan Huizingalaan in Nieuw-West maakt wil dat er iets gedaan wordt aan de onveilige verkeerssituaties en geluidsoverlast in de straat. Nu de maximumsnelheid op veel wegen in de stad is verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur, hopen zij dat hun straat volgt. Ze zijn een petitie gestart: "Het voelt soms als een racebaan."

Ruben Woelders en Nina Schouten wonen met een dochtertje van zes maanden in een zijstraat van de Johan Huizingalaan. "Toen we in de krant over de nieuwe 30 km regels in de stad lazen waren we erg blij", vertelt Nina. "We gingen er gewoon vanuit dat het ook voor deze straat zou gelden. Minder blij waren we toen we hoorden dat dit niet zo was." Wat hen voornamelijk dwarszit is dat ze de redenering van de gemeente niet snappen.

Winkels en scholen

De gemeente heeft op basis van een aantal criteria vastgelegd wat 50-wegen zijn en wat niet. "De 50-wegen zijn bijvoorbeeld grote wegen met twee keer twee rijbanen in niet stedelijke omgeving, met vrij liggende fietspaden en waar weinig wordt overgestoken", laat een woordvoerder van verkeerswethouder Melanie van der Horst weten.