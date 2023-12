Stad nl Maximaal 30 kilometer per uur: zo beleven rijscholen en taxichauffeurs het

Een week na de invoering van de nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur blijven de meningen verdeeld. AT5 reed mee met een rijschool die er geen grote problemen mee heeft, en een taxichauffeur die zich er sterk aan stoort.

Rijinstructeur Erik Pas vindt het veiliger op de weg nu. Een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur betekende volgens hem in Nieuw-West in de praktijk soms ervoor dat automobilisten 70 kilometer per uur reden. "Ik vind het helemaal niet een onlogisch iets", zegt hij.

Taxichauffeur Laetitia Siegers denkt daar anders over. Ze vindt het vele aantal borden verspilling van belastinggeld en de snelheidsverlaging zinloos. Ook vertelt ze dat ze langer onderweg is. "Ik maak me niet druk, maar de irritaties zijn onderhuids." De twee zijn het er wel over eens dat de snelheidsverlaging effect heeft op een groot deel van het verkeer. "Ik vind dat het verkeer zich er eigenlijk vrij goed aan houdt, hoor", zegt Pas. En daar is hij best verbaasd over: "Dat we toch allemaal die veiligheid voorop willen stellen"

Quote "Iedereen denkt, het is door heel Amsterdam, die 30 kilometer per uur" Laetitia Siegers, taxichauffeur

"Mensen zijn helemaal confuus", vindt Siegers. "Want iedereen denkt, het is door heel Amsterdam, die 30 kilometer per uur. Zelfs een bezorgscooter. Ik zeg: 'het is hier 50 hoor'. En whoep, hij ging ervoor." AT5 vroeg ook de Vereniging voor Rijscholen en Instructeurs (VVRI) en de Amsterdamse Taxi Service om een reactie, zij hebben verschillende zorgen:

Reactie Vereniging voor Rijscholen en Instructeurs (VVRI) "Namens Vereniging voor Rijscholen en Instructeurs (VVRI) willen we onze zorgen delen over de recent ingevoerde snelheidsbeperking van 30 km/uur in de gemeente Amsterdam en de mogelijke negatieve gevolgen ervan voor zowel rijscholen als leerlingen. Deze snelheidsbeperking heeft aanzienlijke nadelen, waarvan sommige specifiek van invloed zijn op onze leerlingen: 1. Doorstroming: De verlaagde snelheid belemmert de algemene doorstroming van het verkeer, wat kan leiden tot langere reistijden voor leerlingen. 2. Milieuschade: Constante lagere snelheden kunnen resulteren in inefficiënt brandstofgebruik en verhoogde uitstoot, wat schadelijk is voor het milieu. 3. Verwarring voor het verkeer: Een aanzienlijke verandering in snelheidslimieten kan verwarrend zijn en onvoorspelbaarheid introduceren in het verkeer. 4. Inhalen door fietsers: De lagere snelheid van auto's kan leiden tot situaties waarin ze worden ingehaald door fietsers, wat de verkeersstroom verder kan verstoren. 5. Filevorming in de stad: Een lagere snelheidslimiet draagt bij aan congestie en filevorming, vooral tijdens drukke periodes. 6. Trambaanuitzondering: Het contrast tussen de snelheidsbeperking op de weg en de uitzondering op de trambaan kan verwarrend zijn voor weggebruikers. 7. Schade aan de motor: Constant rijden op lagere snelheden kan extra slijtage aan voertuigmotoren veroorzaken. 8. Vaker tanken: Verminderde brandstofefficiëntie bij lagere snelheden resulteert in frequenter tanken, wat extra kosten met zich meebrengt.

Reactie van Amsterdamse Taxi Service: "We begrijpen de noodzaak van verkeersmaatregelen voor de veiligheid en leefbaarheid in Amsterdam. Echter, we willen onze zorgen uiten over mogelijke negatieve gevolgen voor de efficiëntie van onze diensten en het verlies aan inkomsten als gevolg van de verplichte lagere snelheid Dit zien we als een uitdaging voor de gehele taxibranche in Amsterdam. Enkele nadelen die we voorzien, zijn onder andere: 1. Vertragingen en langere reistijden: Lagere snelheidslimieten kunnen leiden tot langere reistijden, wat mogelijk resulteert in minder ritten en negatief invloed kan hebben op het inkomen van onze chauffeurs. 2. Klantontevredenheid en verminderde klanten: Langzamere reistijden kunnen resulteren in klantontevredenheid en een vermindering van klanten, aangezien sommigen mogelijk kiezen voor snellere opties zoals tram of metro. 3. Toename brandstofgebruik, files en milieu-impact: Langzamere verkeersstromen kunnen leiden tot een toename van brandstofgebruik en files, wat niet alleen de kosten voor chauffeurs verhoogt, maar ook een negatieve impact heeft op het milieu. Om deze uitdagingen te verzachten, zouden we graag een suggestie willen doen. Een mogelijke oplossing kan zijn om het behalen van een ontheffing voor de trambaan goedkoper en/of toegankelijker te maken voor taxichauffeurs. Op de trambaan geldt namelijk nog een snelheidslimiet van 50 km/u, wat de efficiëntie van onze diensten zou kunnen verbeteren. Een heroverweging van de kosten en procedures voor deze ontheffing kan bijdragen aan een betere balans tussen de verkeersveiligheid en de belangen van de taxibranche."

Een woordvoerder van verkeerswethouder Melanie van der Horst zegt dat de gemeente de situatie in de gaten blijft houden, de eerste evaluaties worden pas begin volgend jaar verwacht.