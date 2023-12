Met GroenLinks en Denk op de 30 km/u-wegen: "Je moet wel je hoofd erbij houden"

Voor de een was het een mooie dag, maar de ander vond het maar lastig. GroenLinks-fractievoorzitter Zeeger Ernsting en Denk-fractievoorzitter Sheher Khan testten vanmorgen, op verzoek van AT5, de nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer in Nieuw-West.

Ernsting diende jaren geleden al een voorstel in om de maximumsnelheid in de stad omlaag te brengen. Hij is tevreden met de aanpassingen die vannacht gedaan werden. "Het is lekker langzaam", vertelt het raadslid terwijl hij in een auto van AT5 op de Slotermeerlaan rijdt. "Je voelt je veel rustiger en hebt veel tijd om bijvoorbeeld op die fietser te letten."

Khan denkt er dus heel anders over. "Het is ook heel goed kijken naar de borden. Ik had het gevoel dat ik hier topsport aan het bedrijven ben. Want je moet elke keer opletten, hoe hard mag ik hier nu rijden." Helemaal tijdens het luisteren naar muziek is dat volgens hem ingewikkeld. Ernsting denkt dat automobilisten vooral nog even moeten wennen en heeft ook een advies voor Khan: "Je moet wel je hoofd erbij houden."

De GroenLinkser wijst er, net als D66-wethouder Melanie van der Horst (Verkeer), op dat een snelheid van 30 kilometer per uur veiliger is. "In Nieuw-West zijn er wel een paar heftige ongevallen gebeurd met voetgangers en fietsers die oversteken, waarbij de impact van zo'n zwaar voertuig kan met 50 kilometer per uur meteen dodelijke gevolgen kan hebben."