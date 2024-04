Winteropvang voor dak- en thuislozen vanwege kou weer geopend

De winteropvang voor dak- en thuislozen is weer geopend. De temperaturen schommelen 's nacht rond het vriespunt en door de harde wind kan de gevoelstemperatuur nog lager zijn. Buiten slapen is hierdoor niet verantwoord.

Niet alleen in Amsterdam, maar ook in steden als Utrecht, Den Haag en Rotterdam is de winteropvang geopend.

De opvang blijft tot en met donderdag open en dak- en thuislozen kunnen in de opvanglocaties terecht voor een warme maaltijd en slaapplaats.