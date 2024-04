Alleen nog geldautomaten op vier grote stations na plofkraak op station Zuid

NS sluit uit voorzorg tijdelijk 24 van de 42 geldautomaten op treinstations, waaronder op Bijlmer Arena en Sloterdijk. Dit naar aanleiding van de recente plofkraken op station Zuid en station Delft. Met de maatregel blijven er alleen nog geldautomaten over op de vier grote stations, waaronder Amsterdam Centraal.

De betreffende automaten zijn al gesloten en leeggehaald. Op een later moment besluiten NS en GWK Travelex, eigenaar van de automaten, of er automaten heropend kunnen worden, eventueel met aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Bij de plofkraak op station Zuid vorige maand raakte de servicebalie flink beschadigd. Door de kraak reden er urenlang geen treinen over het station. Een week geleden was er forse schade na de plofkraak op station Delft.

Grote stations en Schiphol

Door de maatregel kan er alleen nog geld worden gepind op Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. Ook op Schiphol kan nog geld worden opgenomen, aangezien dat geen NS-station is.

De NS sloot In 2021 al tijdelijk 28 geldautomaten naar aanleiding van een plofkraak op station Apeldoorn. Een aantal daarvan is afgelopen jaar verplaatst, heropend met extra veiligheidsmaatregelen of definitief gesloten.