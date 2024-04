Halsema wil nog niet vooruitlopen op aanpak blokkades Koningsdag

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants zei 'echt boos' over de aankondigingen te zijn."Over zoveel onverantwoord gedrag van demonstranten die op Koningsdag, de dag dat onze zwaar overbelaste politie het toch al zo druk heeft met de veiligheid van de vele honderdduizenden bezoekers die naar Amsterdam komen, om dan nog even vrolijk de A10 te blokkeren. Maar niet alleen dat. Ook pro-Palestijnse groeperingen die aankondigen ook wegen te gaan blokkeren." Hij wilde weten hoe ervoor gezorgd wordt dat de blokkades verhinderd worden.

"Laat ik beginnen met de algemene uitspraak, demonstreren is een grondrecht, demonstraties dienen wij als overheid te faciliteren, ook op Koningsdag, dat is daar geen uitzondering op", antwoordde Halsema. "Het klopt wel natuurlijk dat Koningsdag de drukste dag van het jaar is. Dat het een dag is waarin de politie ook overbelast is, overal in de stad aanwezig is. En dat wij eerder ons ook uitgelaten hebben over het blokkeren van de A10."

Langer

Ze wees op de verklaring die de driehoek gisteren verspreidde, waarin onder meer stond dat een blokkade van de A10 Zuid gevolgen heeft voor de veiligheid van honderdduizenden bezoekers. "We hebben er ook op gewezen dat dit kan leiden tot situaties in de stad waarbij minder politie aanwezig kan zijn vanwege de A10. Of het omgekeerde het geval kan zijn: dat de blokkade op de A10 langer zou kunnen duren omdat de politie elders in de stad nodig is."

Maar verder wilde ze er weinig over kwijt. "Op welke wijze wij dat precies zullen gaan doen is toch echt aan de operatie en niet om hier van tevoren al uitgebreid over te bediscussiëren in de gemeenteraad."

Gebiedsverboden

Het geven van gebiedsverboden aan de demonstranten die eerder met auto's de A10 blokkeerden, zoals Wijnants voorstelde, vindt ze te ver gaan. "Want je moet namelijk kunnen onderbouwen dat het aannemelijk is dat specifiek deze mensen dat weer gaan doen, en daar zijn nu geen aanwijzingen voor."

De blokkade van de A10 Zuid vindt als het aan Extinction Rebellion ligt opnieuw om 12.00 uur plaats. Waar en wanneer de pro-Palestinademonstranten starten met het blokkeren van een weg is niet duidelijk.