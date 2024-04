Extinction Rebellion wil A10 opnieuw blokkeren tijdens Koningsdag

Mocht de koning zich voor de aangekondigde blokkade uitspreken tegen de fossiele financiering, dan zal Extinction Rebellion de bezetting van de snelweg heroverwegen. "Nederland is een van de landen die wereldwijd het meest hebben bijgedragen aan de klimaat- en ecologische crisis en het koningshuis is daar medeverantwoordelijk voor", aldus de klimaatdemonstranten.

Dat op een dag als Koningsdag de politie wordt ingezet 'om dronken overlast tegen te gaan', vindt XR niet te begrijpen. Volgens de demonstranten hoeft er ook niet een 'overdreven grote politiemacht' aanwezig te zijn bij de blokkade. "Meer dan een kleine politiemacht, om de weg af te zetten zodat er veilig gedemonstreerd kan worden en de demonstratie te faciliteren en beschermen, is er niet nodig."

Laatste keer mislukt

Het zou de vierde poging worden dat XR de snelweg bij het oude hoofdkantoor van de ING wil blokkeren. Het lukte de driehoek (burgemeester, politie en justitie) de eerste twee keer niet om de blokkade te voorkomen, hoewel de burgemeester de A10 als demonstratieplek had verboden. Volgens de driehoek was het ook eigenlijk niet mogelijk om daadwerkelijk te voorkomen dat de demonstranten de snelweg konden betreden.

De laatste keer, op 30 maart, lukte de demonstranten het toch niet om op de snelweg te komen. De auto's van de activisten die de snelweg een stuk terug moesten blokkeren werden weggesleept door de politie. Daardoor was het betreden van de ring niet veilig genoeg en dropen de demonstranten weer af.

De organisatie liet na de mislukte poging weten volgende keer mogelijk onaangekondigd actie te voeren, maar laat nu dus toch weten weer een nieuwe poging te proberen om 12.00 uur op Koningsdag.

Palestina demonstratie

Ondertussen is er nóg een wegblokkade aangekondigd tijdens Koningsdag. Activisten van The Road To Free Palestine willen ook ergens een blokkade opzetten, waar dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend.