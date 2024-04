Ondanks 'Ajax-onwaardig seizoen' en nieuw puntenverlies blijft Rensch vertrouwen houden

Dat een team de ene wedstrijd beter speelt dan de ander, is iets dat volgens Rensch kan gebeuren. "We zijn allemaal mensen." Het seizoen dat Ajax echter kent, is volgens de rechtsback echter wel 'rot en Ajax-onwaardig'.

Toch blijft Rensch, die het openingsdoelpunt scoorde, wel vertrouwen houden op een goede afloop. "Ik vertrouw op de spelers, de staf en iedereen bij de club. Daarom zeg ik dat ik veel vertrouwen heb in de volgende wedstrijd en dat we die gaan winnen." Ajax heeft nog drie 'finales' te spelen in de strijd om een ticket voor de Europa League. Tegen FC Volendam, Almere City en Vitesse.

Geen echte leiders

Ajax moet daarvoor wel beter gaan spelen, al zeg Van 't Schip toch bij vlagen een goed Ajax. "In de ogen schouwend dat we met tien man stonden (Bergwijn pakte in de 36e minuut rood, red.), vond ik dat we na de eerste fase meer gingen voetballen en ook vaker de bal hadden", aldus de coach. "Ook nadat we de 1-2 tegen kregen bleven we mentaal doorgaan en hebben we uiteindelijk verdiend de gelijkmaker gemaakt." Wel erkende de oefenmeester dat een punt tegen Excelsior 'veel te weinig is'.

Wat er dit seizoen zo vaak misgaat bij zijn ploeg, kan Van 't Schip niet helemaal verklaren. "Ik denk dat er een hoop mee speelt, er is natuurlijk ook veel gebeurd. Dat wordt denk ik meegenomen in het veld. Aan de trainingen lag het namelijk niet. Maar de goede tweede helft tegen Twente was vandaag niet terug te zien."

Volgens Van 't Schip is er wel iets dat de selectie mist en dat zijn 'echte leiders'. "Dat is belangrijk om om te gaan met de druk en de naam die Ajax heeft. Het is zeker niet makkelijk om elke keer dat veld op te gaan met een hoog verwachtingspatroon."

NEC kan vijfde plaats weer overnemen

NEC, dat twee punten achterstaat op Ajax, kan vanavond in een wedstrijd tegen AZ eventueel de vijfde plaats weer overnemen. De Nijmegenaren hebben, op papier, wel een lastiger schema dan de Amsterdammers. Er moet nog worden gespeeld tegen AZ, Excelsior, Feyenoord en Almere City.

De volgende wedstrijd van Ajax is op bezoek bij Volendam en wordt op 5 mei gespeeld.