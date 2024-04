Structuur bij Ajax uitgelegd: wie is nou echt de baas?

Het is crisis bij Ajax, en niet zo’n beetje ook. Los van - of misschien juist door al deze chaos - valt er iets op bij Ajax: de ingewikkelde bestuursstructuur binnen de club. Want wie is nou eigenlijk de baas? Onze Ajax-watcher Sammie van den Broek legt het allemaal uit.

Een uitleg over de huidige situatie in de club begint in 1998. Dat is het jaar dat Ajax naar de beurs gaat. Door die beursgang verandert de structuur binnen de club aanzienlijk. Er is nu een dagelijkse leiding, die gaat over het zakelijke deel van de club.

Zo is er een technisch directeur, een financieel directeur, een directeur voetbal en een commercieel directeur. Dan is er nog een algemeen directeur, die al die functies overziet. Je zou kunnen zeggen: de algemeen directeur is de baas bij Ajax. Maar daar houdt het niet op.

Belangrijke stem voor de leden

Want boven de directie is er ook nog een rvc, dat is de raad van commissarissen. Deze mensen controleren de directie van Ajax. En niet onbelangrijk: ze kiezen ook de mensen die deze functies bekleden. Vormgeving van dagelijkse leiding. Duidelijk: de rvc is de baas. Zij controleren de directie en kiezen dus ook de mensen die in die rvc zitten. Maar, moet dan niet ook de rvc gecontroleerd worden? Jazeker.

Dat doet de bestuursraad. Die kiest de mensen die in de rvc komen. Daarnaast controleert de bestuursraad dus ook de rvc. De raad wordt gekozen door de ruim zevenhonderd leden van Ajax met stemrecht. Die leden hebben bij elkaar 73 procent van de aandelen. Zij vertegenwoordigen ook de fans.