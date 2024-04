Kale & Kokkie willen dat Van Praag z'n koffers pakt: "We willen Ajax terug"

Ajax won voor het eerst in twee seizoenen weer eens een topwedstrijd, maar toch is het volgens Kale & Kokkie nog niet allemaal Hosanna bij de Amsterdammers. De twee Ajax-analisten vinden dat er vooral veel moet veranderen op bestuurlijk vlak. "Ik denk dat het publiek heel duidelijk is geweest: Van Praag stop ermee."

In de 2-1 overwinning tegen FC Twente zag Kale een slechte eerste helft van de Amsterdammers. "Het was achterover leunen en wachten wat Twente aan het doen was." Na de rust ging Ajax weer 4-3-3 spelen, Kale zag toen een verbetering. "Dan zie je bij vlagen fanatisme en energie, zag je weer eens een beter Ajax. Nog niet een goed Ajax, maar wel beter."

Kokkie begreep wel dat Ajax met twee spitsen en vijf verdedigers begon. "Je hebt vorige week een pak slaag gekregen waar je u tegen zegt. Dat galmt wel een beetje door. Ze hebben eerst even gekeken wat Twente ging doen. In de tweede helft was het nog niet allemaal opgelost, maar ik heb in de tweede helft een Ajax gezien dat beter was dan Twente. Als je zo blijft spelen ga je de laatste vier potjes winnen."

Spandoeken en spreekkoren

Supporters op de F-side spraken gisteren met een groot spandoek hun steun uit voor de geschorste Ajax-directeur Alex Kroes. Er werden ook veel andere spandoeken getoond met de boodschap dat RvC-voorzitter Michael van Praag zou moeten vertrekken. Zoals: "Van Praag, neem je rotzooi mee."

Kokkie is het daar mee eens. "Tegen meneer Van Praag en meneer Van Wijk wil ik graag zeggen dat het wel duidelijk is wat het publiek wil. We willen Ajax terug. Als je bijna tachtig bent, wat haal je dan op je hals? Je zit er alleen maar voor eigen eer en glorie, stop ermee."

Kale nuanceert dat Van Praag wel veel heeft gedaan voor de club in de tijd dat Ajax de laatste keer de Champions League won. "Laat daar geen misverstand over bestaan. De man is erelid en heeft z'n verdiensten meer dan gehad. Alleen aan alles komt een eind en ook aan de houdbaarheidsdatum van meneer Van Praag. Enige wat je nu kan doen is de rotte plekken eruit snijden en opnieuw beginnen."

De volgende wedstrijd voor Ajax is de thuiswedstrijd tegen Excelsior, die wordt gespeeld op woensdag 24 april om 21.00 uur. Dit weekend is de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC. Mochten de Rotterdammers die beker winnen, dan heeft Ajax nog kans op een plek in de Europa League, mits de vijfde plaats wordt behouden.