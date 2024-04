Kenneth Taylor: "Vorige week was een van de donkerste dagen, we wilden reactie geven"

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Na vorige week, na heel veel wedstrijden daarvoor waarin we punten hebben laten liggen in de laatste minuten hier thuis, is dit een hele belangrijke overwinning tegen een goede tegenstander", zei de trainer na afloop. "Dat moet ons vertrouwen gaan geven in de resterende wedstrijden."

Tijdens de wedstrijd demonstreerden supporters met spandoeken voor de terugkeer van Alex Kroes als directeur en het vertrek van rvc-voorzitter Michael van Praag. "Dat weten de jongens natuurlijk wel, zo werkt het, dat er natuurlijk wel onvrede is", reageerde Van 't Schip. "Die onvrede... het enige wat de jongens kunnen doen is door er op het veld op een goede manier op te reageren."

Kenneth Taylor wilde er 'eigenlijk niet op ingaan'. "Wij als spelers moeten ons gewoon focussen op het voetbal." Wel gaf hij aan dat hij baalt van de 6-0 overwinning van Feyenoord vorige week. "Vorige week was een van de donkerste dagen van mijn leven, we wilden gewoon reactie geven."